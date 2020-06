Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 41,5 Punkten im Vormonat auf 43,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem stärkeren Anstieg auf 43,8 Punkte gerechnet. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Zwar erwirtschaftet die amerikanische Industrie einen wesentlich kleineren Teil als der deutlich grössere Dienstleitungssektor.

Allerdings hängt das Geschäft vieler Dienstleister vom Zustand der Industrie ab. Der Dienstleistungssektor leidet noch stärker unter der Krise. Schliesslich ist er besonders durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens betroffen.

(AWP)