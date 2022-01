Der Einkaufsmanagerindex sank im Dezember um 0,6 auf 57,7 Punkte, wie das IHS Markit Institut am Montag zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. Das Barometer bleibt damit aber noch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Die Produktion legte wegen der anhaltenden Lieferengpässe langsamer zu als zuletzt. Die Neuaufträge zogen so schwach an wie seit einem Jahr nicht mehr. "Obwohl die Lieferengpässe und die Materialknappheit nach wie vor gross sind, gab es zum Jahresende Anzeichen dafür, dass der Kostendruck nachgelassen hat", sagte IHS Markit-Expertin Sian Jones. "Der Anstieg der Einkaufspreise war der langsamste seit sechs Monaten."

Der US-Immobilienmarkt sendet derweil positive Signale. Die Bauausgaben stiegen im November um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 0,4 Prozent im Oktober. Während die Ausgaben im privaten Sektor im November um 0,6 Prozent kletterten, sanken sie bei der öffentlichen Hand um 0,2 Prozent.

(Reuters)