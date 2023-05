Am Sonntag und am Montag ist im grenzüberschreitenden Verkehr Schweiz - Deutschland mit Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen. Sämtliche Verbindungen von und nach Deutschland müssten umgeplant werden. Reisende von und nach Deutschland müssten daher in einer ersten Phase in den Grenzbahnhöfen Basel und Schaffhausen umsteigen, teilten die SBB am Sonntagnachmittag mit.