Mexiko wird daher von A3 auf Baa1 abgestuft, wie Moody's am Freitag (Ortszeit) in New York mitteilte. Angesichts des Risikos einer weiteren Konjunkturverschlechterung könnte sogar eine weitere Abstufung drohen, denn der Ausblick bleibt auf "negativ". Damit behalten Staatsanleihen Mexikos zwar erst einmal ihren "Investment Grade"-Status, gelten nun aber eher als nur noch durchschnittlich gute Anlage. Ein niedrigeres Rating kann allerdings dazu führen, dass Investoren höhere Zinsen verlangen.

Die Experten von Moody's begründeten die Abstufung mit eingetrübten wirtschaftlichen Perspektiven des Landes. Selbst die Belastungen durch die Coronavirus-Krise herausgerechnet, würde Mexiko in den Jahren 2021 bis 2023 wohl im Schnitt pro Jahr langsamer wachsen als im abgelaufenen Jahrzehnt. Dabei bemängelte Moody' auch eine teils schleppende politische Umsetzung von Reformen, was sich auf die Stimmung der Privatwirtschaft und die Investitionsbereitschaft von Unternehmen negativ auswirke.

Zudem stehe der staatliche Ölkonzern Pemex zunehmend schlechter da, hiess es weiter. Neben dem Ölpreiseinbruch hinterlasse die Regierungspolitik ihre Spuren. So seien viele Aspekte der Energiereform von 2014 zurückgedreht worden. Angesichts dieser Entwicklungen stufte Moody's die Kreditwürdigkeit von Pemex auf Ramschniveau (Junk) herunter.

Der Konzern sei aktuell eine Belastung für die mexikanische Wirtschaft, hiess es weiter. Pemex verbrenne Geld. Zudem verwiesen die Analysten von Moody's auf anstehende Schuldenrückzahlungen. Die Unterstützung des Unternehmens mit Liquidität könnte Mexiko daher bis 2022 jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung kosten.

(AWP)