In dem per 1. Mai abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 kletterte das um ausserordentliche Kosten bereinigte Betriebsergebnis von Watches of Switzerland auf Stufe EBITDA um 54 Prozent auf 162 Millionen britische Pfund und die dazugehörige Marge verbesserte sich um 150 Basispunkte auf 13,1 Prozent, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Auf Stufe EBIT rückte das bereinigte Ergebnis um 68 Prozent auf 130 Millionen Pfund und die Marge gar um 190 Basispunkte auf 10,5 Prozent vor. Und vor Steuern hat sich der Gewinn mit 126 Millionen beinahe verdoppelt.

Rekordumsatz dank Markterholung

Die Angaben zum Umsatz hatte Watches of Switzerland bereits Mitte Mai kommuniziert. Dieser kletterte um 36 Prozent auf einen neuen Rekord von 1,24 Milliarden Pfund. Um Währungseinflüsse bereinigt schossen die Verkäufe dank einem sehr guten Schlussquartal gar um 40 Prozent in die Höhe.

Watches of Switzerland begründet das kräftige Wachstum und die gestiegenen Ergebnisse mit dem im Nachgang zur Coronakrise deutlich verbesserten Marktumfeld. Dabei habe man neue Kunden und auch Marktanteile dazugewonnen, hiess es.

In den USA rückte der Umsatz währungsbereinigt um 48 Prozent auf 428 Millionen Pfund und in Grossbritannien um 36 Prozent auf 810 Millionen vor. In beiden Märkten habe die Nachfrage nach Luxusuhren das Angebot übertroffen. Besonders gut lief das Geschäft mit den "Super High Demand"-Marken Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet.

Weiteres Wachstum angestrebt

Watches of Switzerland will weiter wachsen und sieht mit dem Eintritt in den europäischen Markt Chancen dazu. In Stockholm ist eine Boutique für die Marke Breitling eröffnet worden. In Schweden, Dänemark und in Irland sollen nun fünf weitere Einzelmarken-Boutiquen entstehen. Neue Shops will die Gruppe, die insgesamt 170 Läden betreibt, auch in den USA und in Grossbritannien eröffnen.

Vor diesem Hintergrund rechnet Watches of Switzerland für 2022/23 mit einer Umsatzzunahme auf 1,45 bis 1,50 Milliarden Pfund und einem bereinigten EBIT im Bereich von 157 bis 169 Millionen. Den Investitionsbedarf (Capex) siedelt das Unternehmen bei 70 bis 80 Millionen an.

