Das US-Unternehmen segnete einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ab. Zum regulären Handelsschluss am Mittwoch kostete ein GameStop-Anteilsschein 117,43 Dollar. Mit einem Aktiensplit können Firmen die Zahl ihrer Aktien erhöhen. GameStop will die zusätzlichen Papiere in Form einer Aktiendividende auszahlen. Dabei erhalten Anleger anstelle von Bargeld weitere Anteilsscheine. Die Aktie stieg nachbörslich mehr als fünf Prozent.

GameStop gehört zu den sogenannten "Meme-Aktien", zu deren Kauf sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren etwa auf Reddit gegenseitig aufrufen. Dies hat in der Vergangenheit Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten.

(Reuters)