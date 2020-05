Musk schrieb am Freitag, dass er den Aktienkurs des Elektroautobauers für zu hoch halte - "imo" (in my opinion - meiner Meinung nach). Ausserdem twitterte der Tech-Milliardär in einer Salve von Tweets, die meistens nur einen Satz enthielten: "Ich verkaufe fast allen physischen Besitz" und dass er kein Haus mehr besitzen werde.

Teslas Aktie verlor danach über zwölf Prozent und schloss 10 Prozent tiefer.

Musk ist bekannt dafür, mit skurrilen Auftritten bei Twitter für Aufsehen zu sorgen. Teslas Erfolg tat dies bislang wenig Abbruch - am Mittwoch erst feierte das Unternehmen mit dem dritten Quartalsgewinn in Folge seine bislang längste Strecke der Profitabilität seit Gründung im Jahr 2003. Der Aktienkurs ist trotz der starken Verluste am Freitag seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen - obwohl die Corona-Pandemie die Automobilindustrie stark belastet.

Musk provoziert die US-Börsenaufsicht SEC mit seinen Tweets immer wieder. Er musste 20 Millionen Dollar Strafe für einen Tweet im Jahr 2018 zahlen, in welchem er ankündigte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Die Strafe, wegen Irreführung von Anlegern, sei es ihm Wert gewesen, sagte der Tesla-Chef später. Investoren haben Musk wegen seiner Tweets auch eingeklagt. Auch mit seinem neuen Tweet droht ihm wohl Ärger von der Börsenaufsicht.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

(AWP/cash)