Das kündigte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag mit einem Twitter-Beitrag an. Auch der Cashflow werde positiv sein. Deshalb bestehe offensichtlich keine Notwendigkeit, sich Geld zu besorgen.

Der Tesla-Gründer widersprach damit einem Bericht des "Economist". Das Wirtschaftsmagazin hatte unter Berufung auf das Wertpapierhandelshaus Jefferies geschrieben, Tesla benötige in diesem Jahr 2,5 bis drei Milliarden Euro zusätzliche Mittel.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money.

