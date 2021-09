Tesla sucht derzeit nach Mitarbeitern für den Bereich Energiehandel zur Unterstützung seiner Batterie- und Erneuerbare-Energie-Projekte, wie aus einer Stellenanzeige des Unternehmens auf LinkedIn hervorgeht.

Tesla ist bereits im Photovoltaik-Geschäft tätig und bietet Solarziegel an. Zudem baut Tesla die grösste Solaranlage der USA. Ausserdem will der Autobauer Strom in Texas vermarkten.

(Reuters)