Gut die Hälfte von mehr als 2500 befragten Autofahrern verschiedener Marken in den drei Ländern könnten sich die Anschaffung eines vollelektrischen Autos in den nächsten fünf Jahren vorstellen, erklärte die Mercedes-Benz-Finanzierungstochter Mobility am Montag auf Basis einer Studie des Marktforschungsinstituts Kantar. In China sprachen sich 80 Prozent der Teilnehmenden dafür aus, ein doppelt so hoher Anteil wie in Deutschland und den USA. Dabei sind die Fahrer relativ teurer Autos offener für das Elektroauto als Kleinwagenfahrer, Jüngere haben mehr Interesse als Ältere.