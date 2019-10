Der Batterienhersteller Leclanché will angeblich ins Geschäft mit Batterien für Elektroautos einsteigen. Allerdings wollte das Unternehmen dies auf Anfrage der "Handelszeitung" (Vorabdruck zur Ausgabe vom 17.10.) nicht bestätigen. Erster Kunde und Partner sei laut Insidern der weltgrösste Automobilhersteller Toyota. Die Akkus würden in einer ersten Kleinserie dem japanischen Autokonzern mit Hybridexpertise angeboten. Darüber hinaus sehe Leclanché seine Zukunft im Batteriegeschäft auch bei LKW-Herstellern und in der Bodeninfrastruktur von Flughäfen, hiess es in dem Bericht weiter.

(AWP)