Der Umsatz stieg um knapp 13 Prozent auf 122,9 Millionen Franken und der operative Gewinn (EBIT) um gut ein Drittel auf 7,0 Millionen. Unter dem Strich steht ein mehr als verdoppelter Reingewinn von 4,7 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Verbesserungen kamen nicht überraschend, hatte das Unternehmen doch schon im Juni solche angekündigt. Nun wurden die Erwartungen der Analysten von Vontobel und der ZKB in etwa erfüllt: Diese hatten einen Umsatz von 121 rsp. 125 Millionen und einen Reingewinn von 4,0 rsp. 5,1 Millionen prognostiziert.

Kleinere Division legt zu

Besonders stark gewachsen sei die kleinere der beiden Divisionen, Advanced Microelectronics and Substrates (AMS), heisst es weiter. Diese habe um rund 28 Prozent zugelegt und steuere nun gut ein Viertel zum Konzernumsatz bei. Die Division habe mit ihrer Marge von 10,6 Prozent auch einen "wesentlichen Beitrag zur Margenverbesserung" der ganzen Gruppe geleistet. Cicor insgesamt weist nun eine EBIT-Marge von 5,7 nach 4,7 Prozent auf.

Die grössere Division Electronic Solutions habe trotz einer angespannten Kapazitätssituation die Marktanteile und in der Folge den Umsatz gesteigert, so die Mitteilung weiter. Die Sparten-EBIT-Marge habe jedoch abgenommen (4,8% nach 6,0%).

Neuer Ausblick auf Gesamtjahr

Ins zweite Halbjahr ist das Unternehmen, das Entwicklungs- und Fertigungspartner für die Elektronikindustrie ist, mit einem "erfreulich hohen Auftragsbestand" gestartet. Basis dafür war der Auftragseingang im ersten Semester, der mit 138,4 Millionen Franken um knapp 16 Prozent über jenem der Vergleichsperiode lag.

Konkret erwartet die Gesellschaft nun für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge (EBIT) zwischen 5 und 6 Prozent. Allerdings würden Umzugskosten in Rumänien und die SAP-Einführung an zwei Standorten in Asien die Profitabilität negativ beeinflussen, heisst es weiter.

Im letzten März war das Management von einem Umsatzwachstum für das Gesamtjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen und hatte einen "massvollen Anstieg" der operativen EBIT-Marge um rund 0,5 Prozentpunkte prognostiziert.

Unerwartet frühe Publikation

Die Publikation der Cicor-Halbjahreszahlen fand einen Tag früher als geplant statt. Der Grund sei, dass der Versand des Halbjahresbericht von der beauftragen Firma zu früh veranlasst worden sei, erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage.

Weil die Zahlenvorlage somit inmitten des Tages erfolgte, wurde auch der Handel mit Cicor-Aktien am Mittwochvormittag vorübergehend eingestellt.

(AWP)