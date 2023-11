Der Elektrotechnikkonzern ABB legt die Messlatte höher. Über den den Konjunkturzyklus peilt das Schweizer Unternehmen durchschnittlich ein Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent an, wie der Hersteller von Robotern, Antrieben und Elektro-Ladestationen am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung bei Rom mitteilte. Bisher hatte sich ABB ein Plus von vier bis sieben Prozent vorgenommen. Das neue Ziel setze sich aus einem Wachstum von fünf bis sieben Prozent aus eigener Kraft sowie akquisitionsgetriebenem Wachstum von ein bis zwei Prozent zusammen. ABB strebe fünf bis zehn kleine bis mittlere Zukäufe pro Jahr an.