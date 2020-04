"Was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, sind die Fähigkeiten bei den Assistenzsystemen", zitiert die "Automobilwoche" VW-Chef Herbert Diess aus einem VW-internen Webcast. "500.000 Teslas funktionieren als ein neuronales Netz, das kontinuierlich Daten sammelt und dem Kunden im 14-Tages-Rhythmus ein neues Fahrerlebnis bietet", wird Diess zitiert.

Das könne kein anderer Autohersteller. Bei Volkswagen solle nun eine neu gegründete Car-Software-Organisation den Rückstand aufholen. VW kämpft Berichten zufolge mit Softwareproblemen beim neuen Elektroauto ID.3.

Der seit November im sächsischen Zwickau gebaute Wagen ist der erste einer Serie, mit der Volkswagen in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer von E-Autos aufsteigen will. Bis zum Ende des Jahrzehnts planen die Wolfsburger bis zu 75 reine Elektromodelle. In einer ersten Welle will der Konzern bis 2029 weltweit 26 Millionen E-Mobile auf die Strassen bringen, der grösste Teil auf Basis des neuen Elektrobaukastens MEB.

(Reuters/cash)