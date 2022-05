Dank eines energieeffizienten Produktangebots, der Preispolitik und kleineren Zukäufen habe sich der Bereich vorgenommen, 1,5 mal schneller als der Markt zu wachsen, teilte ABB am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttages des Geschäftsbereichs Antriebstechnik in Helsinki mit.

Die Aktie von ABB steigt im frühen Handel am Dienstag bis 1,9 Prozent auf 28.89 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI steigt 0,4 Prozent. Die ABB-Aktie hat in diesem Jahr 20 Prozent an Wert verloren.

Für seinen Markt erwarte der Bereich ein Wachstum über dem Wirtschaftswachstum, weil die Industrie die Energieeffizienz und die Dekarbonisierung ihrer Prozesse vorantreiben werde. Die Antriebstechnik wolle auch zu dem ab 2023 angepeilten konzernweiten Rentabilitätsziel von mindestens 15 Prozent beitragen. ABB sieht den Bereich Motion als "weltweiten Marktführer" bei Elektromotoren und Antrieben.

ABB verweist auf Studien, wonach rund 45 Prozent der weltweit erzeugten Elektrizität von Elektromotoren in Bewegung umgewandelt wird. Und zu grossen Teil seien diese Motoren alt und ineffizient. Gleichzeitig werde bislang erst knapp ein Viertel der weltweit 300 Millionen in der Industrie installierten Elektromotoren mit drehzahlgeregelten Antrieben gesteuert. Solche würden Energie sparen und die Leistung verbessern.

Mit Blick auf die operative Gewinnmarge strebt ABB konzernweit bekanntlich eine EBITA-Marge von mindestens 15 Prozent ab dem Jahr 2023 an. Die Einheit Motion soll ihren Teil dazu beitragen, indem sie sich auf Wachstum in Marktsegmenten wie Erneuerbare Energien, schwere Elektrofahrzeuge, Nahrungs- und Genussmittel, Wassermanagement und OEM-Maschinen fokussiert.

Ausserdem soll kontinuierlich in das energieeffizienteste Portfolio im Markt investiert werden. Ergänzungsakquisitionen sind insbesondere in den neuen Wachstumsbereichen vorgesehen.

(AWP/Reuters)