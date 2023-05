Dabei profitierte Lilly zuletzt ähnlich wie der dänische Wettbewerber Novo Nordisk auch von einem zweifelhaften Abnehmtrend in den USA - nicht übergewichtige Menschen erwerben die Präparate, um die Pfunde schmelzen zu lassen. Novo Nordisk kam so in Lieferschwierigkeiten, Lilly erging es ähnlich. Der Engpass ging letztlich zulasten vieler Diabetiker. Um dem zu begegnen, versucht das Unternehmen laut Ricks, die Nachfrage von Menschen zu dämpfen, die weder adipös sind, noch Diabetes haben - etwa, indem sie mehr dafür zahlen müssen.