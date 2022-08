Die vor einem Listing an der Schweizer Börse stehende ABB-Tochter Accelleron will einen grossen Teil des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. 50 bis 70 Prozent des ausgewiesenen Gewinns sollen an die Eigner fliessen, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Der Hersteller von leistungsstarken Turboladern für Diesel- und Gasmotoren erwarte im Geschäftsjahr 2022 einen Betriebsgewinn von rund 150 Millionen Dollar und wolle im ersten Halbjahr 2023 seine erste Dividende in Höhe von rund 75 Millionen Dollar zahlen.

ABB hatte im Juli angekündigt, dass Accelleron am 3. Oktober über einen Börsengang an der SIX abgespalten werden soll. Zuvor müssten die Aktionäre auf einer Aktionärsversammlung am 7. September den Spin-Off genehmigen.

(Reuters)