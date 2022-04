Die Aktie von Landis+Gyr sinkt am Montagmorgen an der Schweizer Börse bis 7 Prozent auf 53,75 Franken. Damit ist die Aktie der schlechteste Titel am Schweizer Aktienmarkt.

Grund: JPMorgan senkte das Kursziel für das Messinstrumentunternehmen auf 65 von 70 Franken, die Einstufung lautet weiterhin "Underweight". Beim Zahlenausweis für 2021/22 dürfte das Unternehmen lediglich den unteren Bereich der Zielbandbreite erreichen, meint der zuständige Analyst dazu. Die Guidance dürfte aufgrund der höheren Inputkosten und Engpässen in den Lieferketten wohl enttäuschen. Auch könnte es schwierig werden, geeignete Übernahmeziele zu finden.

Vontobel senkte das Kursziel für Landis+Gyr hingegen "nur" auf 68 von 69 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold". In den neuen Schätzungen sei der Verkauf der Intellihub-Beteiligung berücksichtigt, schreibt Analyst Mark Diethelm. Gleichzeitig habe er die Risikoprämie im Schätzungsmodell erhöht. 2022 werde wegen Engpässen in den Lieferketten und steigenden Rohmaterialpreisen herausfordernd, zumal bei den Projekten meistens Fixpreise vereinbart worden seien.

Landis+Gyr hatte vor wenigen Tagen den Verkauf seiner Beteiligung am Joint Venture Intellihub Operations abgeschlossen. Das Unternehmen hat aus der Transaktion einen Barerlös von über 220 Millionen US-Dollar erzielt.

(AWP/cash)