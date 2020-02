Es ist nicht die Abschiedsvorstellung, die man sich von Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam erhofft hatte: Es schleicht sich der eine oder andere schiefe Ton ein.

Auf den ersten Blick kann sich die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal zwar sehen lassen. Die Grossbank erzielt beim Vorsteuergewinn im Jahresvergleich eine Verdoppelung auf 1,2 Milliarden Franken, beim Reingewinn sogar mehr als eine Verdreifachung auf 852 Millionen Franken. Dennoch werden die bei 1,38 Milliarden Franken beziehungsweise 881 Millionen Franken liegenden Schätzungen der Analysten klar verfehlt. Und das, obwohl die buchhalterische Aufwertung auf der SIX-Beteiligung (knapp 500 Millionen Franken, erwartet: 450 Millionen Franken) und ein Liegenschaftenverkauf (146 Millionen Franken, erwartet: 100 Millionen Franken) deutlich mehr zum Gewinn beigetragen haben als angenommen.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert die zuletzt starke CS-Aktie denn auch 1,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 13,20 Franken.

Im Wealth Management besser als die UBS

Der Lichtblick – so ist man sich in Expertenkreisen einig – ist der Ergebnisbeitrag aus dem International Wealth Management. Mit 632 Millionen Franken liegt das Spartenergebnis auf Stufe Vorsteuergewinn über den durchschnittlich erwarteten 609 Millionen Franken. Das entspricht einem Zuwachs um fast 70 Prozent.

Grossbanken - Die Credit Suisse verfehlt im Schlussquartal die Gewinnprognose https://t.co/HnvXnHCt4g pic.twitter.com/9r2NE9QYcO — cash (@cashch) February 13, 2020

Damit stellt die Credit Suisse die ewige Erzrivalin UBS in diesem Bereich in den Schatten. Wie seit der zweiten Januar-Hälfte bekannt ist, steigerte letztere den Vorsteuergewinn im Global Wealth Management im Jahresvergleich um 3 Prozent auf umgerechnet 830 Millionen Franken, was rund 10 Prozent unter den Markterwartungen lag.

Beobachtern zufolge lässt sich allerdings nur ungefähr sagen, wie viele Millionen des Aufwertungsgewinns auf der SIX-Beteiligung bei der Credit Suisse ins Spartenergebnis für das International Wealth Management flossen. Zumindest am Nettoneugeld gemessen, habe die Credit Suisse (Zufluss knapp 10 Milliarden Franken) im Schlussquartal deutlich besser als die UBS (Abfluss umgerechnet 4,5 Milliarden Franken) abgeschnitten.