Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Milliarden Franken (Ende 2022: 1,50 Mrd). Die grosse Mehrheit davon machten mit 1,446 Milliarden die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 84 Millionen betrug. Die gesamten Bankschulden beliefen sich per Ende September auf 618 Millionen Franken nach 596 Millionen per Ende 2022.