Noch vor einem Jahr war die Welt für die Aktionäre des Sensorenherstellers AMS in allerbester Ordnung. Der Aktienkurs hatte sich in den vorangegangenen 12 Monaten verdreifacht und der Himmel schien das Limit. Kein Analyst, der die Aktie nicht zum Kauf empfahl.

Doch das war einmal. Kostete die Aktie damals in der Spitze noch gut 120 Franken, ist sie mittlerweile für weniger als 27 Franken zu haben. In den ersten Januar-Tagen wurden gar Kurse von gerademal 18,10 Franken bezahlt.

Anstehende Ergebnisveröffentlichung sorgt für Nervosität

Der Grund: Beim Grosskunden Apple entpuppt sich die neuste Generation des Verkaufsschlagers iPhone als Ladenhüter. Das wiederum hat Folgen für die Zulieferer, unter ihnen auch AMS. Schätzungen zufolge ist das US-Kultunternehmen beim Sensorenhersteller für knapp die Hälfte des Jahresumsatzes verantwortlich.

Wichtige Anhaltspunkte in Bezug auf die Auftragslage von AMS verspricht die Quartalsergebnispräsentation vom kommenden Montag nach Börsenschluss. Zwar hat sich die Aktie aus ihrem Januar-Loch (+47 Prozent seit den Januar-Tiefstkursen) befreien können. Die Angst vor schwachen Zahlen und/oder enttäuschenden Zielvorgaben ist jedoch allgegenwärtig, die Nervosität gross.

Aufstieg und Fall der AMS-Aktie über die letzten zwei Jahre (Quelle: www.cash.ch)

Aus saisonalen Gründen rechnet die britische Barclays im laufenden ersten Quartal denn auch mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Weihnachtsquartal um 15 Prozent auf knapp 420 Millionen Dollar. Für das Weihnachtsquartal selbst sagt die Grossbank einen Umsatz innerhalb der von AMS kommunizierten Bandbreite von 480 bis 520 Millionen Dollar vorher.

Auf ein ein enttäuschendes Geschäftsjahr 2018 werde ein deutlich besseres 2019 folgen, so zeigt man sich bei Barclays zuversichtlich. Die Grossbank geht auf das Gesamtjahr betrachtet von einem Umsatzwachstum von 21 Prozent bei einer gleichzeitigen Verbesserung der operativen Marge (EBIT) von 9 auf 14 Prozent aus. Was die Umsatzentwicklung anbetrifft, liegen diese Schätzungen um rund 3 Prozent über den momentanen Markterwartungen.

AMS muss Abhängigkeit von Apple reduzieren

Die AMS-Aktie wird denn auch weiterhin mit "Overweight" zum Kauf empfohlen. Vom 38 Franken lautenden Kursziel lässt sich auf ein Aufwärtspotenzial von etwas mehr als 40 Prozent schliessen.

In diese Kursregion dürfte die Aktie aber nur dann vorstossen, wenn es dem Sensorenhersteller gelingt, die hohe Abhängigkeit vom Grosskunden Apple zu verringern. Die Sensoren des Unternehmens kommen nämlich nicht nur im Unterhaltungselektronikbereich, sondern auch in der Automobilindustrie, im Industriebereich sowie in der Medizin zum Einsatz.

Wie Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zeigen, ist Barclays mit der Kaufempfehlung für die AMS-Aktie in guter Gesellschaft. Von 16 Banken stufen sie immerhin deren 8 mit "Kaufen" ein. Nur die Credit Suisse hat eine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von gerademal 16 Franken ausstehend.