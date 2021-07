Konkret sind im ersten Semester 2021 26'387 Unternehmen neu in das Schweizer Handelsregister eingetragenen worden und damit 21 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr, wie Startups.ch sowie das IFJ Institut für Jungunternehmen mitteilten.

Die Wirtschaft habe dabei in den vergangen Monaten in vielen Sektoren überraschend wenig Ermüdungserscheinungen gezeigt, so Startups.ch. So gab es in allen Regionen der Schweiz ein deutliches Wachstum. Am stärksten legten das Tessin (+26 Prozent), die Zentralschweiz (+24 Prozent) und die Nordostschweiz (+22 Prozent) zu. Zürich belegte für einmal mit einem Plus von immerhin noch 16 Prozent das Schlusslicht in der Tabelle der einzelnen Regionen.

Staatliche Hilfe verhindert Konkurswelle

Auch sei die befürchtete Konkurswelle nicht nur ausgeblieben, sondern die Zahl der Konkurse sei dank staatlicher Hilfe sogar zurückgegangen. So gingen parallel zum Gründerboom mit einem Rückgang von 2 Prozent weniger Unternehmen Konkurs als noch im Vorjahr.

"Die staatlichen Hilfen wie Covid-19-Kredite, Kurzarbeitsentschädigung und Nothilfen haben eine Konkurswelle verhindert. Der Staat hat mit seiner raschen und unkomplizierten Hilfe einen ausgesprochen guten Job gemacht", wird Michele Blasucci, Gründer und CEO von Startups.ch, dazu zitiert.

Blasucci ist nun auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich. Unvorhersehbare Ereignisse ausgeklammert gehen er davon aus, dass auch im Gesamtjahr 2021 ein Rekord erzielt werde.

(AWP)