Wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Indikator um 21,3 Punkte auf 56,1 Punkte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 72,0 Punkte gerechnet.

Der Indikator liegt damit zwar weiter im positiven Bereich. "Die grosse Euphorie der Monate August und September scheint aber verflogen zu sein", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die zuletzt stark gestiegene Zahl der Corona-Infektionen lässt die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ansteigen." Hinzu komme die Aussicht auf einen Brexit ohne Handelsvertrag.

Verbessert hat sich hingegen die Beurteilung der aktuellen Lage. Der Indikator stieg um 6,7 Punkte auf minus 59,5 Punkte. Hier war ein etwas geringerer Anstieg auf minus 60,0 Punkte erwartet worden.

In ersten Reaktionen hiess es dazu:

Thomas Gitzel, VP Bank: "Die an Intensität gewinnende zweite Corona-Welle trübt nun auch den wirtschaftlichen Ausblick ein. Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten schätzen die wirtschaftliche Zukunft weniger gut im Vergleich zum Vormonat ein. Das in Deutschland, aber insbesondere in den europäischen Nachbarländern zunehmende Infektionsgeschehen schreckt die Auguren auf. Aber auch die Unsicherheiten, wie es nach den US-Präsidentschaftswahlen weitergeht, dürften zumindest am Rande eine Rolle gespielt haben. Führt bei einem nur knappen Wahlsieg Joe Bidens der amtierende US-Präsident Donald Trump das Wort 'Wahlbetrug' an, könnte es zu Unruhen und einer längeren Hängepartie jenseits des Atlantiks kommen. Dieses Szenario ist durchaus denkbar und führt bei den Finanzmarktanalysten zu Sorgenfalten."

Ulrich Wortberg, Helaba: "Die Konjunkturerwartungen sind deutlich gesunken, nachdem sie noch im Vormonat auf das höchste Niveau seit mehr als 20 Jahren gestiegen waren. Steigende Corona-Neuinfektionen und damit einhergehende Beschränkungen sowie der mangelnde Fortschritt bei den Brexit-Verhandlungen fordern ihren Tribut. Es zeichnet sich eine nachlassende Dynamik der konjunkturellen Erholung ab."

Jens-Oliver Niklasch, LBBW: "Offenbar hat sich das Infektionsgeschehen direkt auf die Erwartungen der befragten Finanzmarktexperten niedergeschlagen. In der Tat ist die grösste Gefahr für die Konjunktur ein zweiter flächendeckender Lockdown. Die verunglückte Entscheidung zu den Beherbergungsverboten, die kaum jemand versteht, die Vorschläge irgendwelcher Hinterbänkler, die Winterferien zu verlängern – das alles trägt jetzt wieder zur Verunsicherung bei. Etwas gemildert wird der Rückgang des ZEW-Indikators durch die Verbesserung der Lageeinschätzung. Dennoch: Das Schlussquartal wird konjunkturell schwieriger als noch vor vier Wochen gedacht."

