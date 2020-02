Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,3 Punkte auf 51,6 Zähler. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang auf 51,0 Punkte erwartet. In der Industrie hellte sich die Stimmung deutlich auf, unter den Dienstleistern nur leicht. Die Eurozone trotze der Virus-Epidemie, kommentierte Markit die Aufhellung. Der Euro reagierte mit Kursgewinnen auf die Daten.

