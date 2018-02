"Wahrscheinlich wäre etwas nicht gut gelaufen, wenn mein Nachfolger von aussen käme", sagte Ermotti der Zeitung "Bilanz" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Dem Blatt zufolge hat er mit dem derzeitigen Verwaltungsratschef Axel Weber vereinbart, ihn gut ein Jahr vor seinem Rückzug von der Konzernspitze zu informieren, damit dieser die Nachfolge regeln kann.

Ob Ermotti nach seinem Abgang als Konzernchef an die Spitze des Verwaltungsrats wechsle, liess er offen. "Ich schliesse das Präsidium nicht aus, strebe es aber auch nicht an", sagte er. "Wichtig ist, was die beste Lösung für die Bank ist." Ermotti ist seit 2011 UBS-Chef.

Einen offiziellen Zeitplan für den Wechsel an der Konzernspitze gibt es nicht. Weber hatte vor etwa einem Jahr gesagt, er würde gerne bis 2022 Verwaltungsratspräsident bleiben. "Das ist der Plan, solange die Aktionäre weiter für mich stimmen", hatte er in einem Zeitungsinterview gesagt. Möglicherweise sei das auch der Plan für Ermotti: "Nach meinen Gesprächen mit ihm habe ich den Eindruck: Wir würden die Strecke gern zusammen gehen", hatte Weber damals gesagt.

(Reuters)