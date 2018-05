In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge bei 234'000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies sind 11'000 mehr als in der Woche zuvor. Ökonomen hatten mit 220'000 Anträgen gerechnet.

Vor vier Wochen hatte das Ministerium mit 209'000 Anträgen den niedrigsten Stand seit 1969 gemeldet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 6250 auf 219'750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

(AWP)