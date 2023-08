Insbesondere der Technologieunternehmer Vivek Ramaswamy, der in den letzten Umfragen überraschend gut abschnitt, sah sich als politischer Neuling einer Reihe von Beleidigungen ausgesetzt. "Wir brauchen keinen Anfänger", sagte der ehemalige Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch auf der Bühne des Fiserv-Forums in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, warf Ramaswamy vor, "wie ChatGPT" zu klingen, eine Anspielung auf die monotonen Sätze der künstlichen Intelligenz.