Die Erträge dürften sich in den ersten sechs Monaten auf 25,7 Millionen Dollar belaufen, entsprechend einem Anstieg um 36% gegenüber dem angepassten Vorjahresergebnis (18,9 Millionen Dollar), teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Die Kerngeschäfte Cybersecurity und "Internet der Dinge" (IoT) hätten ein weiteres starkes Wachstum gezeigt, dies dank einer robusten Akquisition neuer Kunden wie auch der Erweiterung bestehender Kundenbeziehungen, schreibt Wisekey in der Mitteilung. Das Unternehmen habe in der Folge der Übernahme des Unternehmens Quovadis auch mit seinem Portfolio in den Bereichen Blockchain und Künstliche Intelligenz weiter expandieren können.

Die Liquiditäts- und Finanzposition des Unternehmens präsentiere sich mit 10,4 Millionen Dollar in bar per Ende Juni 2018 stark, dies dank einer verbesserten operativen Leistung. Per Mitte 2017 habe das Unternehmen noch Mittel von 4,1 Millionen ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr 2018 bestätige Wisekey seine Prognose eines Umsatzes von rund 60 Millionen Dollar - darin enthalten seien Erträge für die "WiseCoin" Nutzungs-Token ab dem vierten Quartal 2018.

(AWP)