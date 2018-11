Beobachter waren bei Bâloise von einem ziemlich unspektakulären Zwischenbericht für die ersten neun Monate ausgegangen. Diese Erwartungshaltung spiegelte sich denn auch in einer seitwärts gerichteten und von geringen Ausschlägen geprägten Aktienkursentwicklung (minus 4 Prozent seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen von Ende August und minus 2 Prozent seit Anfang Januar) wider.

Auf das dritte Quartal bezogen deutet der am frühen Mittwoch morgen veröffentlichte Zwischenbericht nun allerdings erfreuliche Entwicklungen an. Im Lebensversicherungsgeschäft wurde der Prämienrückgang der ersten sechs Monate erfolgreich gestoppt. Im Nichtlebengeschäft verlangsamte sich das Prämienwachstum hingegen etwas. Dennoch schnitt der Erstversicherer in beiden Geschäftsbereichen besser ab als Analysten erwartet hatten.

Auch die Aussagen zum Schaden-Kosten-Satz, dem sogenannten Combined Ratio, fallen ermutigend aus. In Erwartung eines durchschnittlichen Schadensverlaufs im Schlussquartal rechnet das Unternehmen auf das Gesamtjahr betrachtet mit einem Schaden-Kosten-Satz zwischen 90 und 95 Prozent. Mit 93,5 Prozent liegen die Analystenerwartungen in der oberen Hälfte der genannten Zielbandbreite.

Dennoch kann sich die Bâloise-Aktie dem schwachen Gesamtmarkt an der Schweizer Börse SIX nur schwerlich entziehen. Zur Stunde verliert sie 0,1 Prozent auf 148 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 146,20 Franken.

Belebung bei der Prämienentwicklung sowie ermutigende Aussagen

Wie Baader-Helvea in einem Kommentar schreibt, entwickelten sich die Prämieneinnahmen im dritten Quartal moderat besser als in der ersten Jahreshälfte. Im Kommentar hebt der Autor insbesondere das gute Abschneiden im Heimmarkt Schweiz und dort im Nichtlebengeschäft positiv hervor. Was die diesjährigen Zielvorgaben anbetrifft, wähnt er den Versicherungskonzern auf Kurs. Nichtsdestotrotz stuft der Autor die Bâloise-Aktie weiterhin nur mit "Hold" und einem Kursziel von 150 Franken ein.

Auch sein Berufskollege von der UBS Investmentbank gewinnt dem vorliegenden Zwischenbericht vorwiegend positive Aspekte ab. Das Prämienwachstum sei im dritten Quartal besser ausgefallen und die Aussagen zur Barmittelgenerierung seien ermutigend, so seine Einschätzung. Der UBS-Analyst sieht sich jedenfalls in seiner Kaufempfehlung sowie im 170 Franken lautenden 12-Monats-Kursziel bestätigt.

Sind die Probleme in Deutschland ausgestanden?

Julius Bär nimmt den Zwischenbericht hingegen zum Anlass, um das Bewertungsmodell für Bâloise kleineren Anpassungen zu unterziehen. Die Zürcher Bank beziffert das Kursziel neu auf 145 (zuvor 148) Franken. Die Aktie wird wie bis anhin mit "Hold" eingestuft, wobei die verbesserte Prämiensituation positiv hervorgehoben wird.

Keine neuen Informationen birgt die Medienmitteilung in Bezug auf die Situation im deutschen Nichtlebengeschäft. Wie anlässlich der Halbjahresergebnisveröffentlichung von Ende August bekannt wurde, sah sich Bâloise im nördlichen Nachbarland zu schmerzhaften Nachreservierungen im Zusammenhang mit Haftpflichtpolicen für Mediziner gezwungen. Weil das den Konzerngewinn für die ersten sechs Monate um knapp 47 Millionen Franken schmälerte, verfehlte der Erstversicherer die Gewinnerwartungen der Analysten ziemlich deutlich.

Nur ein starkes Ergebnis im Heimmarkt Schweiz verhinderte damals eine noch deutlichere Gewinnenttäuschung. Beobachtern zufolge sollten die Probleme in Deutschland nach den Nachreservierungen der letzten rund zwei Jahre nun aber ausgestanden sein. Ob dem auch wirklich so ist, wird vermutlich erst die Veröffentlichung des Jahresergebnisses vom kommenden Frühjahr zeigen.