Die Verbraucherpreise in China sind im Mai den vierten Monat in Folge gefallen. Gleichzeitig hat sich die Deflation auf Erzeugerebene vertieft. Der Verbraucherpreisindex sank im vergangenen Monat um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Nationale Statistikbüro am Montag mitteilte. Im April war ebenfalls ein Rückgang von 0,1 Prozent verzeichnet worden.