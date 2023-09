Die Bulgaren werden beschuldigt, zwischen 30. August 2020 und dem 8. Februar 2023 «Informationen gesammelt zu haben, die direkt oder indirekt einem Feind dazu dienen sollten, der Sicherheit und die Interessen des Staates zu schaden», wie es in der Anklage heisst. Selby sagte, sie seien Teil eines Netzwerks, das im Auftrag Russlands Ziele ausgekundschaftet und ins Visier für mögliche Entführungen genommen habe. Die fünf Angeklagten, die sich weiter in Gewahrsam befinden, wurden am Dienstag per Videolink in den Gerichtssaal von Old Bailey zugeschaltet. Sie waren im Februar von der Terrorismusabwehr festgenommen worden.