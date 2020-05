Es sei nicht absehbar gewesen, wann Uber Eats in diesen Ländern zur Nummer eins oder zwei aufsteige, teilte das Unternehmen mit.

Betroffen sind die Aktivitäten unter anderem in Tschechien, Rumänien und der Ukraine. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werde das Geschäft an Careem übertragen. Den Rivalen hatte Uber im vergangenen Jahr gekauft.

(Reuters)