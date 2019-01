"Egal zu welchem Schluss Sie bisher gekommen sein könnten - geben Sie diesem Deal in den nächsten 24 Stunden eine zweite Chance", appellierte May am Montag an die Abgeordneten im Londoner Unterhaus. Hilfe erhoffte sich die Regierungschefin von schriftlichen Zusicherungen der EU-Spitze, die noch zweifelnde Abgeordnete von dem Vertrag überzeugen sollen. Ob dies gelingt, war jedoch fraglich. Die Abstimmung ist für Dienstagabend geplant, der EU-Ausstieg für den 29. März. Einer Brexit-Verschiebung erteilte May eine Absage.

Vielmehr forderte die Premierministerin die Parlamentarier auf, ihre Verantwortung nach dem Brexit-Referendum von 2016 zu erkennen. Die Politiker sollten dem Willen des Volkes nachkommen und für Großbritannien eine bessere Zukunft schaffen, indem sie für den Austrittsvertrag votierten. "Nein, er ist nicht perfekt", räumte May allerdings ein. "Und ja, es ist ein Kompromiss." Noch am Abend wollte sich die Premierministerin einem Sprecher zufolge erneut an die Abgeordneten ihrer konservativen Partei wenden, wo es auch Widerstand gegen die Ausstiegsvereinbarung gibt.

May warnte, dass eine Ablehnung ihres Abkommens mit der EU zu einer Lähmung des Parlaments führen könnte - mit dem Risiko, dass es gar keinen Brexit geben werde. Am Sonntag hatte sie für diesem Fall katastrophale Folgen für die Demokratie sowie einen Aufschwung der Rechtspopulisten vorhergesagt. Als denkbar gilt auch ein nicht zuletzt in der Wirtschaft gefürchteter ungeregelter Brexit.

EU-Spitze versucht, May den Rücken zu stärken

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk versuchten, May mit einem Brief den Rücken zu stärken. Darin bekräftigen sie die Zusagen der Union, ohne allerdings Änderungen am Vertragsentwurf zu machen. Die EU werde alles dafür tun, damit bis Ende 2020 eine Handelsvereinbarung zustande komme und die umstrittene Nordirland-Notfalllösung vermieden werde, schrieben sie. Dieser sogenannte Backstop soll verhindern, dass zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland wieder eine harte Grenze entsteht. Dies könnte aber zu einer vorübergehenden Handelsgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland führen.

May bewertete den Brief als wertvolle Zusicherung der EU zum Brexit-Abkommen. In einem Brief an Juncker und Tusk schrieb sie, die Sorgen einiger britischer und EU-Politiker hinsichtlich der Nordirland-Auffanglösung seien vollkommen unbegründet. Der Vizechef der nordirischen Partei DUP, Nigel Dodds, sagte dagegen, der Brief reiche nicht aus, um das britische Parlament zu überzeugen.

Angeblich Vorbereitung auf Brexit-Verschiebung

Die Zeitung "The Guardian" berichtete unterdessen unter Berufung auf mehrere EU-Vertreter, der 29. März werde in Brüssel angesichts der starken Vorbehalte des Parlaments mittlerweile als sehr unwahrscheinlicher Austrittstermin angesehen. Eine "technische" Verlängerung des Austrittsprozesses bis Juli sei demnach ein wahrscheinlicher erster Schritt. Dieser würde May Zeit geben, das Abkommen zu überarbeiten und eine Mehrheit dafür zu sichern. May selbst hält allerdings bisher an dem geplanten Ausstiegstermin fest. Sie glaube nicht, dass das Brexit-Datum verschoben werden sollte, sagte sie.

Auch der Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamilie EVP für die Europawahl, CSU-Vize Manfred Weber, zeigte sich skeptisch, dass der EU-Austritt Großbritanniens verschoben werden könnte. Der Europa-Abgeordnete appellierte in einem Reuters-Interview an die Unterhaus-Parlamentarier, den Vertrag anzunehmen: "Bitte stimmt zu – nehmt die ausgestreckte Hand der EU an."

(Reuters)