Auslöser der Spekulationen waren Aussagen des EZB-Chefvolkswirts Philip Lane. «Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht», sagte er in einem Interview mit dem irischen Magazin «The Currency». Die Zweitrundeneffekte, die auf die Schockwelle folgen, werden ihm zufolge bereits in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Der Euro, der grundsätzlich von steigenden Zinsen profitiert, rutschte in der Folge ab. Die EZB entscheidet am 14. September über ihre weitere Geldpolitik.