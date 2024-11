KÖNNTE DER EURO AUF DIE EIN-DOLLAR-MARKE FALLEN?

Experten halten das für möglich. In seiner Geschichte hatte der Euro bereits im Dezember 1999, also im Jahr seiner Einführung, erstmals diese Marke unterschritten und wurde in den darauffolgenden frühen 2000er Jahren immer wieder darunter gehandelt. Zuletzt war der Euro im November 2022 auf diesem Niveau gewesen. Hintergrund war die zunehmende Kluft in der Leitzinsentwicklung der USA und der Euro-Zone. Da Europa noch stärker unter den steigenden Energiepreisen infolge des Ukraine-Krieges litt, ging es mit den Zinsen damals weniger schnell nach oben als in den USA. Bis zum September 2023 stieg der EZB-Zinssatz für Einlagen bis auf 4,5 Prozent, während die US-Notenbank Fed in rekordverdächtigem Tempo auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent hochschraubte.