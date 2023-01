Dax Die Aktienmarkt-Verlierer von 2022 drehen dabei zum Auftakt des neuen Börsenjahres deutlich ins Plus. Einem Händler zufolge hoffen Investoren, dass alles, was 2022 schlecht gelaufen ist, dieses Jahr "nur besser werden kann." Der europäische Stoxx 600 der Immobilienwerte, der im vergangenen Jahr als der Index mit dem schwächsten Ergebnis in Europa knapp 40 Prozent verloren hatte, gewann am Montag 1,8 Prozent.