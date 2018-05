Zum einen macht es sich unmittelbar in steigenden Buchungszahlen bemerkbar, wenn Kunden eine bestreikte Fluggesellschaft meiden. Vor allem aber wird die französisch-niederländische Airline nach Einschätzung von Analysten bei der jüngsten Konsolidierungsrunde der Branche nicht mitmischen. Während die Konkurrenz eifrig an Kauf- und Wachstumsplänen werkelt, verharrt Air France-KLM in der Rolle des Zaungasts. Manche befürchten sogar, dass den Konzern das gleiche Schicksal ereilen könnte wie das italienische Flaggschiff Alitalia - und letztlich Kaufobjekt werden könnte.

"Das wahrscheinlichste Ergebnis ist ein langsamer Rückgang, ein langsames Schrumpfen wie bei Alitalia", sagt ein ehemaliger Air France-KLM-Manager, der nicht namentlich genannt werden wollte. Der Staatskonzern ging wegen eines unlösbaren Streits mit den Gewerkschaften im vorigen Jahr in die Insolvenz und fliegt nur mit Hilfe eines Staatskredits. Schon in den vergangenen Jahren sei Air France zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um beim Verkauf der spanischen Vueling oder der Zerlegung der insolventen Air Berlin zum Zug zu kommen, erklärt Samuel Engel, Branchenexperte der Beratungsfirma ICF: "Air France war wegen der Probleme zu Hause kaum in der Lage, Chancen der Konsolidierung in Europa zu nutzen."

Von Februar bis Anfang Mai streikten Beschäftigte der Air France an 15 Tagen, was nach Unternehmensangaben 400 Millionen Euro kostete. Nach dem Rücktritt von Air-France-Chef Jean-Marc Janaillac Anfang Mai übernahm übergangsweise ein Führungsteam unter Finanzchef Frederic Gagey das Ruder, allerdings mit begrenzter Entscheidungsgewalt. Air France kann seit Jahren weniger vom Boom in der Luftfahrt profitieren als andere. War die Gruppe nach dem Zusammenschluss von Air France und KLM 2005 weltweit noch die umsatzstärkste Fluggesellschaft, rangiert sie mittlerweile nur noch auf Platz fünf nach American Airlines, Delta, Lufthansa und United, die alle durch Fusionen gewachsen sind.

Lufthansa als Vorbild?

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire riet Air France, die zu 14 Prozent dem französischen Staat gehört, sich nach dem Vorbild der Lufthansa neu aufzustellen - sonst drohe das Ende. Der deutsche Marktführer baute trotz heftigen Widerstands der Mitarbeiter samt Streiks die Billigtochter Eurowings auf. Das müsse Air France nachmachen, um aus der Sackgasse zu kommen, riet Andrew Lobbenberg, Analyst von HSBC. Das Unternehmen könne ein bestehendes Geschäft kaufen, eine neue Fluggesellschaft gründen oder eine Plattform in den Niederlanden nutzen.

Doch genau die Kräfteverschiebung zwischen Air France und KLM seit deren Fusion 2004 zu Ungunsten der Franzosen sei Kern des Konflikts mit der Belegschaft, erklärt der Ex-Manager. Die 55 Prozent Nein-Stimmen der Belegschaft zu Janaillacs Lohnvorschlag, die seinen Abgang auslösten, hätten ein Unbehagen, ein Gefühl des Niedergangs in der Firma zum Ausdruck gebracht. KLM ist profitabler und konnte schneller wachsen als die französische Schwester. Die KLM-Flotte inklusive Transavia ist seit der Fusion um 20 Prozent auf 208 Flugzeuge gewachsen. Air France dagegen schrumpfte einschliesslich der Flugzeuge der neuen Billigmarke Joon um 8 Prozent auf 227 Maschinen.

Teures Kerosin befeuert Konsolidierung

Während sich in Paris kein Ende des Konflikts abzeichnet, können die anderen Branchenschwergewichte Lufthansa und die British-Airways-Mutter IAG auftanken im Wettstreit mit den führenden Billigairlines Ryanair und Easyjet. Im vergangenen Jahr schon schlachteten Lufthansa, Easyjet und Ryanair die Pleite von Air Berlin aus. Nachdem IAG hier den Kürzeren zog, hat Airline-Chef Willie Walsh den Billigrivalen Norwegian Air Shuttle ins Visier genommen, der sich gegen eine Übernahme allerdings sträubt. Damit würden sich die Briten einen Konkurrenten einverleiben, der ihnen am Heimatmarkt zu schaffen macht. Norwegian bot von Grossbritannien und Irland aus als erste Airline in Europa Direktflüge über den Atlantik an die US-Ostküste zu Kampfpreisen an - beliebte Strecken für Geschäftsreisende und daher Ertragsperlen für die Traditionskonzerne.

Gerd Pontius von der Unternehmensberatung Prologis prophezeit: "Der generelle Trend bleibt ungebrochen – die Grossen werden weiter wachsen. 160 Airlines in Europa sind viel zu viel, es werden noch einige auf der Strecke bleiben." Zum Verkauf stand seit dem letzten Jahr auch Alitalia. Die Lufthansa, Easyjet und Wizz Air haben Interesse. Doch die neue Regierung der populistischen 5-Sterne-Bewegung mit der rechtsextremen Lega will den Verkauf stoppen. Im Regierungsprogramm heisst es, Italien brauche einen wettbewerbsfähigen nationalen Carrier. Die Lufthansa würde ohnehin nur zugreifen, wenn der Kampf mit den Gewerkschaften über Personalabbau und niedrigere Löhne vom jetzigen Staatsmanagement geschlagen wäre.

Nach Einschätzung von IAG-Chef Walsh könnten die steigenden Kerosinpreise das Airline-Sterben beschleunigen. "Es würde mich nicht überraschen, wenn einige dieser schwachen Airlines weitere Schwierigkeiten bekämen und möglicherweise im späteren Verlauf dieses Jahres manche aus dem Markt ausscheiden würden."

(Reuters)