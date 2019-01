Für den Präsidenten der Europäischen Zentralbank rückt der Stichtag 11. Februar näher, an dem die nicht verlängerbare, fünfjährige Amtszeit von Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger als stellvertretende Vorsitzende der Bankenaufsicht ausläuft. Er sollte eigentlich das Amt einem anderen Vorstandsmitglied übertragen und Lautenschläger ein neues Portfolio zuweisen.

Die Umstellung kommt jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der neue Chef der Aufsichtsbehörde SSM hat gerade erst angefangen, und die Institution bereitet sich auf einen Zustrom von Grossbanken vor, wenn Grossbritannien im März die Europäische Union verlässt. Ausser Vizepräsident Luis De Guindos, der weniger als ein Jahr bei der EZB ist, könnte keines der Direktoriumsmitglieder eine volle Amtszeit bei der Aufsichtsbehörde ausüben, bevor ihre Amtszeit im Direktorium abgelaufen ist.

Vor diesem Hintergrund überlegen einige Entscheidungsträger der EZB, ob Lautenschlägers Amtszeit tatsächlich verlängert werden kann.

Eine grosse Hürde sei, dass sie wiederholt gegenüber Kollegen gesagt habe, dass sie nicht bereit sei, zu bleiben, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen, die unter Zusicherung von Anonymität sprachen. Lautenschläger und eine EZB-Sprecherin lehnten eine Stellungnahme ab.

Selbst wenn sie überzeugt werden kann, besteht die Gefahr, dass die EZB ihre Glaubwürdigkeit durch die Änderung ihrer Verfahren untergräbt.

EZB fordert Einhaltung der Regeln

"Die EZB fordert Banken und Staaten auf, sich an die Regeln zu halten. Es wäre daher überraschend, wenn sie ihre eigenen verbiegt", sagte Mascia Bedendo, Professorin für Finanzen an der Audencia Business School in Nantes, Frankreich. "Ich würde nicht erwarten, dass Draghi sie ändert, um die Amtszeit von Lautenschläger zu verlängern, aber aussergewöhnliche Zeiten können aussergewöhnliche Entscheidungen erfordern."

Draghi entscheidet über die Zuständigkeiten der sechs Direktoriumsmitglieder, aber der stellvertretende SSM-Vorsitz muss auch vom EZB-Rat nominiert und von Europäischen Parlament gebilligt werden. Der Rat tagt vom 23. bis 24. Januar, um über die Geldpolitik zu befinden, und am 6. Februar wegen anderer Angelegenheiten.

"Wir betrachten eine Verlängerung der Amtszeit von Sabine Lautenschläger als sicherlich möglich auf der Basis der bestehenden Gesetze", sagte Roberto Gualtieri, Vorsitzender der Aussschusses für Wirtschafts- und Währungsfragen des Parlaments, am Telefon. "Eine Genehmigung des Parlaments wäre nötig, aber diese könnte über ein vereinfachtes Verfahren erfolgen."

Draghi möchte möglicherweise die Entscheidung bis zur letzten Minute offen halten in der Hoffnung auf mehr Klarheit bei einer weiteren wichtigen Ernennung. Die EU-Finanzminister haben bis Ende dieses Monats Zeit, um einen Nachfolger für Peter Praet zu ernennen, dessen Amtszeit im Direktorium im Mai endet, wobei eine endgültige Entscheidung für Mitte Februar geplant ist.

Zwar gilt Philip Lane aus Irland weiterhin als Favorit, aber das ist nicht garantiert, und Draghi muss entscheiden, ob der Kandidat, der das Rennen macht, auch die Rolle von Praet als Chefökonom übernimmt.

Lautenschläger davon zu überzeugen, ein weiteres Jahr zu bleiben, würde die schwierige Situation im Aufsichtsbereich mildern, und mehr Optionen eröffnen, wenn Benoît Coeuré das Direktorium verlässt und Ende Dezember ersetzt wird. Es würde auch - zufällig - dazu führen, dass die Umbildung das Problem eines anderen wird: Draghi tritt im Oktober ab.

(Bloomberg)