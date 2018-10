Einer Umfrage zufolge rechnen die Ökonomen nun für 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Euro-Zone von 2,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Noch im Juli hatten sie ein Wachstum von 2,2 Prozent erwartet. Für 2019 senkten sie ihre Prognose auf 1,8 von zuvor 1,9 Prozent.

Die Vorhersagen der Ökonomen werden von den Währungshütern genau verfolgt. Sie sind ein wichtiger Faktor, der in ihre geldpolitischen Überlegungen einfliesst. Notenbank-Chef Mario Draghi hat am Donnerstag nach der Zinssitzung gesagt, dass die Wirtschaft im Euroraum etwas an Schwung verloren habe. In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft im Euroraum, trübte sich das Barometer des Ifo-Instituts für das Geschäftsklima im Oktober unerwartet deutlich ein.

An ihren Prognosen für die Inflation im Währungsraum rüttelten die EZB-Beobachter hingegen nicht. Weiterhin erwarten sie für dieses Jahr sowie für 2019 und 2020 eine Teuerungsrate von jeweils 1,7 Prozent. Die EZB strebt knapp unter 2 Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an. Im September lag die Inflation mit 2,1 Prozent etwas über diesem Niveau.

(Reuters)