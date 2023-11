An der Aktionärsversammlung soll auch die Dekotierung und die spätere Auflösung der Gesellschaft beschlossen werden. Entsprechend ist auch die Wahl von zwei Liquidatoren traktandiert, wie es in der am Donnerstag verschickten Einladung zur aoGV steht. Der Verwaltungsrat empfiehlt alle Punkte zur Annahme, da ansonsten der Deal mit Lallemand in Gefahr sei. Dem Biotech-Unternehmen war das Geld ausgegangen, und es versucht nun mit dem Verkauf die Arbeitsplätze und Geschäfte zu retten.