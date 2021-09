Der US-Milliardär Bill Gross war in den 1970er Jahren Mitbegründer der zeitweise massiv hochgejubleten Fondsgesellschaft Pimco. 2019 ging er in den Ruhestand. Wirklich ruhig ist es um den einstigen "Anleihenkönig" aber nicht geworden.

Gross hat kürzlich einen aussergewöhnlichen Anlageausblick auf seiner Website veröffentlicht. In diesem schreibt er: "Lange Zeit war Bargeld Müll, aber jetzt gibt es einen neuen Anwärter." Für den einstigen Anleihenkönig gehören auch Fonds, die längerfristige Staatsanleihen kaufen, in den "Investitionsmülleimer".

Denn die Renditen der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit dürften in den nächsten 12 Monaten von derzeit rund 1,3 Prozent auf 2 Prozent steigen. Dies bedeute für die Anleger einen Verlust von ungefähr 3 Prozent.

Gross argumentiert, dass die US-Notenbank Fed bald beginnen könnte, ihre Anleihenkäufe zu reduzieren. Und die Nachfrage von ausländischen Zentralbanken und Investoren nehme bereits ab. Gleichzeitig dürfte das US-Haushaltsdefizit und das Angebot an US-Staatsanleihen hoch bleiben.

Droht ein «Taper Tantrum»?

Ein sogenanntes "Taper Tantrum" - starker Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen - könne nur dann vermieden werden, wenn die Inflation bis Mitte 2022 wieder auf 2 Prozent zurückkomme.

Der 77-jährige Brutto ist bei Anleihen seit einiger Zeit pessimistisch. Im März sagte er gegenüber Bloomberg TV, dass er anfange, gegen Staatsanleihen zu wetten.

"Fonds mit mittel- bis langfristigen Staatsanleihen sind sicher in diesem Mülleimer, aber werden auch Aktien folgen?", schreibt Gross in seinem Anlageausblick weiter. Auch Aktien könnten für ihn in die "Müll"-Kategorie fallen, sollte das Gewinnwachstum die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

(Bloomberg/cash)