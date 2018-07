Der 66-Jährige war am Wochenende als Konzernchef abgelöst worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand überraschend verschlechtert hatte. Er hatte nach Komplikationen nach einer Operation in einer Züricher Klinik gelegen. "Was wir befürchtet haben, ist leider eingetreten. Sergio Marchionne, Mensch und Freund, ist gegangen", teilte Verwaltungsratspräsident John Elkann mit.

Marchionne war am Samstag als Fiat-Chrysler-Chef durch Mike Manley abgelöst worden. Der Italo-Kanadier Marchionne war vor 14 Jahren an die Spitze von Fiat gerückt und rettete die italiensiche Marke damals vor dem Aus. Fünf Jahre später übernahm er die insolvente US-Marke Chrysler und machte sie später zu einer Ertragsstütze für den Konzern. Dank Chrysler gelang es auch, die schwächelnde Marke Fiat über Wasser zu halten.

In den vergangenen Jahren hatte Marchionne mehrfach versucht, den amerikanisch-italienischen Konzern mit einem grösseren Konkurrenten zu verbünden. Sein Werben wurde jedoch weder von Volkswagen noch von General Motors, Toyota und Ford erhört. Deshalb hatte er unlängst einen Fünfjahresplan verkündet, der kräftige Investitionen in Elektromobilität und selbstfahrenden Autos vorsieht, um den Anschluss zur Konkurrenz nicht zu verlieren.

Sergio #Marchionne: l’addio discreto del manager che cercò la sua fortuna https://t.co/GFtNsF3hd0 pic.twitter.com/Ydlq1wWqHZ — la Repubblica (@repubblica) July 25, 2018

(Reuters)