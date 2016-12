Experten begrüssen Vergleich der Credit Suisse - Aktie steigt

Was für eine Bescherung für die Aktionäre der Credit Suisse einen Tag vor Heiligabend: Die kleinere der beiden Schweizer Grossbanken hat mit dem US-Justizministerium eine Einigung im Streit rund um die Verbriefung fragwürdiger Hypothekarkredite gefunden.

Allerdings hat das seinen Preis. Die Credit Suisse zahlt eine Zivilbusse in Höhe von 2,48 Milliarden Dollar. Weitere 2,8 Milliarden Dollar muss sie für Entschädigungen an Kreditnehmer bereitstellen. Dieser zweite Betrag verteilt sich auf fünf Jahre.

Da in der Vergangenheit gerade mal 500 Millionen Franken für diesen Vergleich zurückgestellt wurden, muss die Grossbank rund 2 Milliarden Dollar an zusätzlichen Rückstellungen ins Schlussquartal verbuchen.

Das ist insgesamt zwar sehr viel mehr als Analysten erwartet hatten. Dennoch lassen die wegfallenden Unsicherheiten die Anleger nun erst einmal aufatmen. An der Schweizer Börse SIX gewinnt die CS-Aktie im frühen Handel noch 1,6 Prozent auf 15,57 Franken. Zeitweise wurden sogar Kurse von bis zu 15,67 Franken bezahlt.

Ein ziemlich kostspieliger Vergleich

Wie einem Kommentar aus dem Hause Mirabaud & Cie zu entnehmen ist, müsste die Aktie unter normalen Umständen eigentlich unter Verkaufsdruck geraten. Allerdings räumt der Autor ein, dass der Vergleich im derzeitigen Börsenumfeld wohl keine negativen Folgen haben dürfte.

Zum einen sei der wichtigste Rechtsstreit damit für die Credit Suisse vom Tisch und zum anderen sei vor wenigen Tagen in der Presse noch von einer Zahlung zwischen 5 und 7 Milliarden Dollar die Rede gewesen, so ergänzt der Analyst. Seines Erachtens liegen die Kosten im Vergleich mit der Deutschen Bank allerdings am oberen Ende.

Andere Analysten gehen härter mit der Schweizer Grossbank ins Gericht und schreiben, dass der Vergleich vom finanziellen Aspekt her selbst die pessimistischsten Annahmen übertroffen habe. Gerade bei Barclays sieht man deshalb die Diskussion rund um die Eigenkapitalbasis der Credit Suisse wieder aufflammen.

Vergleich auf das Eigenkapital bezogen verkraftbar

Der für die britische Grossbank tätige Experte hatte zuletzt mit Kosten in der Region von 3 bis 4 Milliarden Dollar gerechnet. Seines Erachtens liegen die Konsensschätzungen seiner Berufskollegen gar nur zwischen 2 und 3 Milliarden Dollar. Interessant ist, dass auch Barclays mit der US-Justiz verhandelt hat. Angeblich konnten sich diese beiden Parteien jedoch nicht auf eine Vergleichssumme einigen, weshalb den Briten nun eine Klage droht.

Wie der Bankenanalyst schreibt, hält er den Vergleich unter den vorliegenden Konditionen aus Sicht der Credit Suisse für verkraftbar. Die Übereinkunft eliminiere einen wichtigen Unsicherheitsfaktor, so schreibt er weiter. Deshalb sieht er die erst seit kürzlich mit "Übergewichten" empfohlene Aktie sogar positiv reagieren.