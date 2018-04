Zwei Drittel aller befragten KMU rechnen laut einer Umfrage von Credit Suisse und Switzerland Global Enterprise (S-GE) auch im zweiten Quartal 2018 mit steigenden Exporten. Das grösste Wachstum wird für zyklische Branchen wie den Maschinenbau oder die Chemieindustrie prognostiziert.

Die Exportstimmung unter den KMU bleibe auf einem sehr hohen Niveau stabil, so das Fazit des am Donnerstag veröffentlichten Exportbarometers. Jedes zweite KMU schätzt die internationalen Wachstumschancen mittlerweile gleich gut ein wie vor fünf Jahren.

Anpassungsdruck an Frankenstärke zahlt sich aus

Konkret liege das Exportbarometer, das die ausländische Nachfrage nach Schweizer Produkten abbildet, mit 2,49 Punkten deutlich über der Nullwachstumsschwelle. Dieser Wert stütze zudem die eigene Exportprognose der CS von 4 Prozent für das Gesamtjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr.

Mit Blick auf die einzelnen Branchen rechnet die Grossbank mit dem stärksten Wachstum in zyklischen Branchen. Dazu gehörten beispielsweise die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) oder die Chemiebranche. Das seien exakt jene Sektoren, die in den vergangenen Jahren unter dem starken Franken heftig gelitten hätten, so die CS. Ebenfalls zulegen dürften, wenn auch in geringerem Umfang, die Pharmaexporte.

Gefürchtete Handelshürden

Weniger zuversichtlich stimme indes die Aussicht auf steigende Handelshürden. Zwar seien die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit das globale Wachstumspotenzial nach Ansicht der KMU weiterhin gut, drohende Konflikte und zunehmende Handelsbarrieren gingen aber nicht spurlos an den Unternehmen vorbei, heisst es dazu.

Die Hälfte der KMU gab demnach an, dass es heute schwieriger sei, international zu wachsen. Als Begründung nennen die Firmen instabile Wechselkurse, zunehmende protektionistische Tendenzen, kompliziertere Zollvorschriften sowie die steigende Vielfalt an Normen und Standards für Exportprodukte.

Daher sind laut CS "beachtliche" 52 Prozent der befragen KMU der Meinung, dass in den nächsten fünf Jahren mit einer Zunahme von Handelshürden zu rechnen sei. Gut ein Drittel überlege es sich daher gut, in einen neuen Markt einzutreten. Über ein Viertel habe sogar schon aufgrund der zu grossen Hürden einmal auf einen Markteintritt verzichtet.

(AWP)