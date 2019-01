Neben einem Einbruch im September war dies jedoch der einzige monatliche Rückgang bei den Uhrenexporte im gesamten vergangenen Jahr. Entsprechend resultiere für 2018 ein deutliches Wachstum, wie der Schweizerische Uhrenverband (FH) am Dienstag schreibt.

Im Berichtsmonat Dezember sind die Uhrenexporte um 2,8 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken zurückgegangen. Dies, nachdem die Ausfuhren zuvor in den Monaten November um knapp 4 Prozent und im Oktober gar um 7,2 Prozent zugelegt hatten. Schwach hatten sie sich im September (-6,9%) entwickelt.

Im Gesamtjahr 2018 wurden Schweizer Uhren im Gegenwert von 21,2 Milliarden Franken exportiert. Das sind 6,3 Prozent mehr als noch 2017, doch der Rekord von 22,3 Milliarden aus dem Jahr 2014 wurde verfehlt.

Im Berichtsmonat Dezember entwickelte sich der Absatz in die drei wichtigsten Märkte für die Schweizer Uhrenindustrie unterschiedlich: Nach Hongkong wurde mit 234,8 Millionen Franken nur 0,5 Prozent mehr exportiert, dagegen legten die Ausfuhren in die USA um 7,9 Prozent auf 174,9 Millionen zu. In China resultierte in der Exportstatistik ein Minus von 10 Prozent auf 141,1 Millionen Franken

Damit habe sich die Wachstumsverlangsamung in China, die während des Jahres 2018 zu sehen war, fortgesetzt, teilte der Verband weiter mit. Auf das Gesamtjahr betrachtet resultierte dennoch ein Plus der Uhrenexporte ins Reich der Mitte im Umfang von 12 Prozent. In Hongkong führte die Markterholung gar zu einem Plus von 19 Prozent.

Schweizer Exporte sinken im Dezember - Neuer Rekord im Gesamtjahr

Die Gesamt-Ausfuhren sind auf einen neuen Rekordwert geklettert. Es handle sich dabei um das kräftigste Wachstum seit 2010, teilte die Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mit. Dies obwohl im Monat Dezember ein Rückgang zu verzeichnen war.

Im Dezember wurden Waren im Wert von 18,6 Milliarden Franken ins Ausland verfrachtet. Auf saisonbereinigter Basis, also um die unterschiedliche Anzahl der Arbeitstage und saisonbedingte Schwankungen bereinigt, gingen die Exporte zum Vormonat nominal um 3,0 Prozent und preisbereinigt (real) um 5,0 Prozent zurück. Die Importe erhöhten sich derweil um nominal 3,9 Prozent auf 16,8 Milliarden (real +3,7%)

Trotz Rückgang im Dezember haben die Ausfuhren im Gesamtjahr 2018 mit 233,1 Milliarden Franken einen neuen Höchstwert erreicht. Dies sei in einem von weltwirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Umfeld gelungen, wie die Zollverwaltung festhält. Nominal wuchsen die Exporte mit 5,7 Prozent, real mit 1,2 Prozent.

Die Importe zogen 2018 ebenfalls an, und zwar um nominal 8,6 Prozent auf 201,8 Milliarden Franken (real: +6,0%). In der Handelsbilanz resultierte somit ein Überschuss von 31,3 Milliarden Franken.

(AWP)