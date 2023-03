Während der zweitägigen Sitzung der Notenbanker wurde an den Finanzmärkten nach Anzeichen dafür gesucht, dass andere Kreditinstitute in die gleiche Not geraten könnten wie die Credit Suisse und die kalifornische Silicon Valley Bank. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte die Finanzminister der Europäischen Union Anfang der Woche darauf aufmerksam gemacht, dass auch europäische Banken Probleme mit dem Zinsrisiko bekommen könnten.