Die Währungshüter um EZB-Präsident Mario Draghi stellten am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht, ihre Leitzinsen noch bis mindestens zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 nicht antasten zu wollen. Bislang galt dies nur bis zum Ende des laufenden Jahres. Zugleich legte die EZB die Konditionen fest, unter denen Banken neue Geldspritzen bekommen können. Draghi erläuterte die Beschlüsse vor der Presse. Experten sagten dazu:

Marcel Fratzscher, DIW-Präsident:

"Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich alle Optionen offen, um flexibel auf die vielen Risiken reagieren zu können. Die Risiken für die europäische Wirtschaft sind ungewöhnlich hoch und haben zuletzt weiter zugenommen. Die Inflation ist zu gering und die Wirtschaft der Euro-Zone wächst nur schwach. Gleichzeitig erhält die EZB wenig Unterstützung aus der Politik, die mit einer aktiven Struktur- und Finanzpolitik die Wirtschaft unterstützen und wichtige europäische Reformen voranbringen müsste. Ich erwarte keine grösseren Veränderungen in der Geldpolitik der EZB vor dem Personalwechsel im Direktorium bis Ende 2019. Mit der Ausgestaltung des Liquiditätsprogramms TLTRO III, den negativen Einlagezinsen und mit ihrer Kommunikation schafft sich die EZB aber genügend Freiraum, um auf Risiken in der Zukunft reagieren zu können. Die grösste Gefahr für die EZB sind die nur schwach verankerten Inflationserwartungen."

Alexander Krüger, Bankhaus Lampe:

"Mit ihrem gestreckten geldpolitischen Ausblick und der etwas ungünstigeren Zinskondition für die neuen Langfristtender stellt sich die EZB gegen die aktuellen Zinssenkungsspekulationen. Die Notenbank hält zwar daran fest, dass die Leitzinsen irgendwann wieder steigen werden. Ein wirkliches Straffungssignal hat es heute aber nicht gegeben. Davon dürfte die EZB auch in den kommenden Monaten weit entfernt bleiben."

Uwe Burkert, LBBW:

"Für die Märkte dürften die Auswirkungen letztlich überschaubar bleiben, denn es war sowieso nicht mehr für das erste Halbjahr 2020 mit einer ersten Zinserhöhung gerechnet worden. Mit dem aktuellen Stand bleibt die EZB flexibel. Wenn sich der Abschwung fortsetzt, kann sie die Forward Guidance nochmal anpassen. Verbessert sich die Konjunktur, wäre es für eine Zinserhöhung auch Mitte 2020 früh genug. Zunächst dürfte es aus Sicht der Notenbank darauf ankommen, für die ersten ein bis zwei gezielten Langfristtender eine hohe Nachfrage zu generieren, um die Kreditvergabe weiter anzukurbeln."

Friedrich Heinemann, ZEW:

"Die EZB gerät zunehmend in eine schwierige Lage. Angesichts des eskalierenden Handelskonflikts haben die Zentralbanken von Neuseeland und Australien bereits ihre Leitzinsen gesenkt und die US-Zentralbank Fed beginnt, eine Zinssenkung verbal vorzubereiten. Hingegen verfügt die EZB mit einem Einlagenzins bei minus 0,4 Prozent über keinen nennenswerten zinspolitischen Spielraum mehr. Dass nun noch die Euro-Inflationsrate ins Rutschen gerät, erhöht den Handlungsdruck so stark, dass Mario Draghi dies nicht einfach bis zum Ende seiner Amtszeit aussitzen kann. Der EZB-Präsident und sein neuer Chef-Ökonom Philip Lane wären gut beraten, verschärft über Alternativen zu erneuten breiten Ankäufen von Staatsanleihen nachzudenken. Eine Rückkehr zum Anleihekaufprogramm unter den alten Bedingungen wäre ein verheerendes Signal an Italien, das gerade durch das neue Defizitverfahren von der Europäischen Kommission zur Ordnung gerufen worden ist. Wenn jetzt die EZB dem Land signalisiert, dass sie de facto wieder jahrelang die Defizite des Landes finanziert, gibt dies der fiskalischen Verantwortungslosigkeit weiter Auftrieb."

Carsten Brzeski, ING:

"Die EZB versucht sich noch mal gegen die Abkühlung der Konjunktur zu stemmen, ohne die Zinsen zu senken. Die Veränderung der Forward Guidance in Kombination mit billigem Geld für Banken sollte die Märkte erst mal positiv stimmen. Das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein."

