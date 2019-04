Unter anderem hätten die Zuspitzung der Handelskonflikte und der Abschwung der weltweiten Produktionstätigkeit den Gegenwind für den Währungsraum verstärkt, erklärte er am Freitag anlässlich eines Treffens des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC) in Washington. Die Geldpolitik sei in dieser Situation weiter gefordert. Immer noch sei ein großes Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung für die Wirtschaft notwendig.

Der Notenbank-Chef ging zudem auf die erneute Verschiebung des Brexit-Datums ein. Kurzfristig sei dadurch zwar das Risiko eines ungeregelten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU gebannt. Die Finanzbranche solle sich aber weiter auf alle Eventualitäten vorbereiten. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27-EU-Mitglieder hatten sich zuletzt darauf verständigt, dem Vereinigten Königreich einen weiteren Brexit-Aufschub bis zum 31. Oktober einzuräumen.

(Reuters)