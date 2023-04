Die Gesamtinflation im Währungsgebiet war zuletzt zwar im Zuge sinkender Energiepreise weiter zurückgegangen auf 6,9 Prozent im März. Allerdings stieg die Kernrate im März erneut an auf 5,7 Prozent - sie erhöhte sich damit bereits den vierten Monat in Folge. Das bereitet vielen Währungshütern Sorgen, da dies ein Zeichen dafür seien könnte, dass der Preisschub in der 20-Länder-Gemeinschaft noch länger anhalten könnte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel geht allerdings davon aus, dass sich auch die Kerninflation bald in die von den Währungshütern gewünschte Richtung bewegen wird. Nagel rechnet damit noch vor der Sommerpause.