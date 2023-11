Die Haushaltskrise in Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts strahlt laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde auch auf die Geldpolitik aus. Sie wolle ein Gerichtsurteil in einem Mitgliedsstaat nicht kommentieren, sagte Lagarde am Freitag in Frankfurt. "Dieses Urteil ist uns jedoch nicht entgangen." Für die Europäische Zentralbank (EZB) sei das ein Thema. "Wir müssen Prognosen erstellen, wir müssen antizipieren, welchen Haushaltsspielraum Länder haben werden, welche Politik sie umsetzen werden und was die wahrscheinliche wirtschaftliche Folge ist." Denn für die EZB sei es wichtig zu ergründen, was für ein Wachstum, wenn überhaupt, es gebe und was für eine Inflation wahrscheinlich aus den wirtschaftlichen Umständen resultiere.